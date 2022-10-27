Донецк, , 09:57 — REGNUM Кировский район Донецка был обстрелян со стороны вооружённых формирований бандеровцев. Об этом 27 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Кировского район Донецка был произведён киевскими нацистами в 09:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что выпущенные по Херсону ракеты американской РСЗО HIMARS были перехвачены средствами ПВО.