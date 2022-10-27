Канберра, , 09:58 — REGNUM Согласно новому отчету компании PropTrack, арендаторы, подыскивающие жилье на территории Австралии, находятся на рынке всего 19 дней. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Sound Media

В отчете PropTrack говорится, что предложение жилья достигло самого низкого уровня почти за два десятилетия, поскольку арендная плата продолжает расти из-за высокого спроса, который, по прогнозам, будет увеличиваться и дальше. Иностранные рабочие и иностранные студенты, возвращающиеся в Австралию после снятия ограничений, связанных с пандемией, также внесли лепту в повышение спроса на недвижимость.

В отчете указывается, что в сентябре арендная плата росла самыми быстрыми темпами за всю историю, увеличившись на 4,3%.

Некоторые эксперты высказывали опасения, что арендаторы с натяжкой близки к исчерпанию своего финансового предела после нескольких месяцев роста стоимости аренды. Подобные опасения побудили Зеленых призвать к двухлетнему замораживанию арендной платы, чтобы попытаться обуздать кризис.