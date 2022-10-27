Уфа, , 10:00 — REGNUM Предприятия Башкирии подключились к оснащению военнослужащих с самого начала спецоперации. Об этом 26 октября сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций региона Александр Шельдяев в своем телеграм-канале.

Вещи мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Оборона под Херсоном, наступление под Донецком: все новости о СВО»

Он отметил, что в Башкирии по заказу правительства региона было запущено производство спальных мешков и индивидуальных медицинских аптечек, отгружено нижнее белье, термобелье, средства защиты для рук, шевроны к костюмам.

Министр напомнил, что одна из компаний шьет спальники, белье, нательную одежду, а в 2023 году планируется выпуск одежды и текстильных изделий для обеспечения мобилизованных резервистов.

Две компании в республике производят форменное обмундирование для силовых структур. В 2022 году одно из предприятий выполнило заказы для войсковой части министерства обороны России, для нацгвардии и войсковой части им. М. М. Шаймуратова, были произведены комплекты обмундирования для гуманитарной помощи Донецкой Народной Республики, пояснил чиновник.

Он также отметил, что одна из компаний региона отгрузила почти тысячу двухъярусных кроватей.

Чиновник сообщил, что одна из мебельных фабрик готова поставлять матрасы к кроватям для нужд спецоперации, на складах фабрик имеется необходимый запас носков и более 20 тысяч пар полушерстяных перчаток.

«Словом, наши производители готовы отшивать одежду, поставлять оборудование, мебель, снаряжение для армии, для наших бойцов и частей. Республика в этом предприятия готово поддержать», — отметил Шельдяев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии утверждена субсидия для предприятий легкой промышленности на покупку оборудования и программного обеспечения к нему, в результате в 2022 году планируем освоить региональные средства в размере 40 млн рублей.

Читайте также: В Башкирии поддержали предприятия легкой промышленности субсидиями

А также: В Башкирии сообщили о поддержке предприятий легкой промышленности