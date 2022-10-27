Канберра, , 10:14 — REGNUM Поскольку личные данные всех миллионов клиентов Medibank были раскрыты хакерами, все более экспертов склоняется к тому, что гигант медицинского страхования должен заплатить выкуп вымогателям. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Хакеры Wallspaper.ru

Профессор Ричард Бакленд считает, что, поскольку все конфиденциальные медицинские данные были скомпрометированы в результате кибератаки, возможно, лучше заплатить выкуп.

«Я не могу поверить, что говорю это, но это может быть один из тех случаев, когда было бы лучше, если бы выкуп был заплачен», — сказал Бакленд.

Выкуп обойдется в сумму до 35 миллионов долларов, но потенциальные судебные иски и штрафы могут выть гораздо выше.

Это произошло после того, как в правлении Medibank сообщили, что хакеры получили доступ ко всем личным и конфиденциальным данным о четырех миллионах человек.