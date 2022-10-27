Париж, 27 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность выхода на пенсию жителей страны в 64 года вместо 65 лет, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Что касается пенсионной реформы, то 65 лет — это не догма», — заявил Эммануэль Макрон во время президентской кампании.

Глава государства подтвердил свою позицию, заявив, что он «открыт» для отсрочки установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет при условии одновременного продления срока действия взноса.

В настоящее время для получения полной пенсии необходимо откладывать 168 кварталов, или 42 года, причем к 2035 году эта продолжительность должна постепенно увеличиться до 43 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что без ограничения цен на газ и электроэнергию «это будет 100-процентное повышение».