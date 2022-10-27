Крайстчерч, Новая Зеландия, 27 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. На текущей неделе в Крайстчерче, Новая Зеландия, подростки на угнанных автомобилях, по версии следствия, умышленно сбивали велосипедистов. Подробнее об инцидентах 27 октября рассказали журналисты телеканала NineNews.

Free-Photos За рулем

Сейчас молодые угонщики автомобилей подозреваются в том, что они сбили двух человек с велосипедов, проехав мимо них с открытыми дверями. Первый инцидент произошел 24 октября на Дэниелс-роуд, в результате чего женщина получила травмы средней степени тяжести. Затем на следующие сутки на другом конце города еще один велосипедист был сбит с велосипеда. Он получил серьезные травмы.

Полиции еще предстоит арестовать водителей, причастных к обоим инцидентам.

48-летний Лес Рэттрей стал свидетелем инцидента 24 октября. Он сказал журналистам, что видел, как машина, полная молодых людей, мчалась по Дэниэлс-роуд с открытой задней пассажирской дверью. Затем они приблизились к велосипедистке и ударили женщину.