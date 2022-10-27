Вашингтон, 27 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Объявлена лауреаты премии Saturn Awards 2022, которая выдаётся за достижения в области научной фантастики и других жанров. Об этом 27 октября сообщает портал Collider.

DasWortgewand Сатурн

В этом году жюри конкурса, отмечающего 50-летний юбилей, решило наградить в различных номинациях фильмы «Нет», «Всё, везде и сразу», «Человек-паук: Нет пути домой», «Чёрный телефон», «Аллея кошмаров», «Топ Ган 2: Мэверик» и «Клон». Примечательно, что в номинации «Лучший иностранный фильм» победил индийский драматический боевик RRR.

Что касается сериалов, то премия Saturn Awards 2022 досталась следующим телевизионным шоу: «Ходячие мертвецы», «Лучше звоните Солу», «Супермен и Лоис», «Сияющая долина». Лучшими многосерийными проектами онлайн-кинотеатров названы «Звёздный путь: Странные новые миры», «Локи», «Очень странные дела», «Пацаны» и «Оби-Ван Кеноби». Лучшим анимационным сериалом жюри конкурса посчитало проект «Звёздные войны: Бракованная партия».

Напомним, премия Saturn Award была основана в 1972 году. Вручает её Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов (Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films).