Херсон, 27 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Выпущенные по Херсону ракеты американской РСЗО HIMARS перехвачены, сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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По его словам, прошедшей ночью националисты предприняли попытку обстрела Херсона при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Всё было сбито», — приводит слова чиновника агентство РИА Новости.

Он уточнил, что ВСУ с помощью ударов пытались повредить гражданскую инфраструктуру города.