Минск, 27 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Белоруссии нужны разведывательные и ударные беспилотники, поэтому мощности по их производству будут наращиваться. Об этом председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус заявил в опубликованном 27 октября интервью газете «СБ. Беларусь сегодня».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

Он подчеркнул, что стране жизненно необходимы разведывательные БПЛА и ударные беспилотные авиационные комплексы, которые в первую очередь способны наносить удары в оперативно-тактической глубине. Желательно иметь широкий спектр применяемых средств поражения различной мощности.

«Если исходить из того, что как минимум в каждом взводе необходим разведывательный беспилотник, то нам, как вы понимаете, предстоит серьёзно наращивать производственные мощности для выпуска нужного количества соответствующих изделий», — сказал Пантус.

Белорусской армии, добавил он, как и прежде нужны современные танки и бронемашины, высокоточное оружие с большой дальностью поражения, ракетное вооружение различного назначения. Также армия нуждается в стрелковом оружии, широком спектре боеприпасов, современных средствах связи и автоматизированного управления и прочем.

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