Донецк, 27 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Макеевку, сообщили 27 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:40 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 октября киевские каратели дважды за 13 минут обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка.

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