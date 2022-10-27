Канберра, , 10:25 — REGNUM Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и отпуск в связи с домашним насилием, наконец, стал законом после того, как правительство Австралии провело долгожданный законопроект через федеральный парламент. Об этом 27 октября сообщает телеканал Nine News.

Брисбен, Австралия Andrew Mercer

Теперь трудовое законодательство Австралии дает работникам доступ к 10-дневному оплачиваемому отпуску по семейным обстоятельствам. Это, напоминают журналисты, являлось обещанием, данным премьер-министром страны Энтони Альбанизом во время предвыборной кампании.

«Законопроект сам по себе не решит проблему семейного и домашнего насилия, но он означает, что ни один работник в Австралии больше никогда не будет вынужден делать выбор между получением заработной платы и защитой безопасности себя и своей семьи», — заявил в парламенте министр занятости Тони Берк.

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