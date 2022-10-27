В Австралии появился оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам
Канберра, 27 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и отпуск в связи с домашним насилием, наконец, стал законом после того, как правительство Австралии провело долгожданный законопроект через федеральный парламент. Об этом 27 октября сообщает телеканал NineNews.
Теперь трудовое законодательство Австралии дает работникам доступ к 10-дневному оплачиваемому отпуску по семейным обстоятельствам. Это, напоминают журналисты, являлось обещанием, данным премьер-министром страны Энтони Альбанизом во время предвыборной кампании.
«Законопроект сам по себе не решит проблему семейного и домашнего насилия, но он означает, что ни один работник в Австралии больше никогда не будет вынужден делать выбор между получением заработной платы и защитой безопасности себя и своей семьи», — заявил в парламенте министр занятости Тони Берк.