Тирасполь, 27 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Тирасполь готов откликнуться на призыв Кишинёва провести переговоры по вопросам, касающимся энергетики, но также потребует обсудить проблемы, которые давно не получается решить. Об этом 27 октября заявил на телеканале «Первый Приднестровский» глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Герб Приднестровской Молдавской Республики

«Конечно, мы будем готовы провести такое общение с Кишинёвом, но будет обсуждать и другие вопросы, которые интересуют жителей Приднестровья. Это вопросы импорта лекарств и продуктов питания, те проблемы, которые остаются и связаны с конвертацией (молдавской валюты), и многое другое», — сообщил Игнатьев.

Он добавил, что есть «домашнее задание», которое Кишинёв долгое время не выполняет, вероятно, имея в виду, что молдавская сторона не соблюдает ряд достигнутых ранее договорённостей.

Напомним, Молдавия блокирует импорт лекарств и продуктов в ПМР из России, препятствует выезду приднестровских граждан за границу, а также отказывается принимать платежи от банков Приднестровья. Долгое время Кишинёв откладывал переговоры с Тирасполем, но после сокращения импорта электроэнергии из ПМР сам стал инициатором встречи.