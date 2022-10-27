Москва, 27 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В России 45 банкам с акциями и долями иностранных граждан из недружественных государств временно запрещено совершать сделки. Распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

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Под временный запрет попали такие банки, как «Америкэн экспресс банк», «Вестерн Юнион ДП Восток», «Голдман Сакс банк», «Райффайзенбанк», «Озон банк», «Ситибанк», «Юникредитбанк», «Яндекс банк» и др.

Ограничение на совершение сделок действует до 31 декабря 2022 года. Отмечается, что сделки в этих банках можно будет совершать лишь по специальному разрешению президента России.

ИА REGNUM ранее сообщало, Россия ввела ограничения на движение средств в недружественные страны.

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