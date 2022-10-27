Канберра, 27 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Согласно новому опросу, большинство жителей Австралии считают, что международное сообщество должно помочь Тайваню, если самоуправляющийся остров подвергнется вторжению со стороны Китая. Об этом пишет издание The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Так, проект YouGov-Cambridge Globalism Project показал, что 62% жителей Австралии считают, что другие страны должны оказать помощь Тайваню в случае вторжения Китая.

Участники опроса в США (52%), Великобритании (51%), Швеции (55%) и Дании (51%) были среди других стран, которые также поддержали независимость острова от китайских властей на континенте.

Большинство опрошенных не поддержали бы возглавляемый США альянс, который предоставил бы Тайваню войска или тяжелое вооружение.﻿ Но по крайней мере 40% участников опроса из 10 из 13 западных стран поддержали введение серьезных санкций против Китая, а также предоставление Тайваню военных советников или разведывательных данных.

В опросе, проведенном в начале сентября, приняли участие 1068 австралийцев. Они были среди почти 105 000 взрослых из 25 стран, принявших участие в опросе.