Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Решение об ускорении размещения своих модернизированных термоядерных бомб B61-12 на территории Европы приняли США. Об этом 27 октября сообщает издание Politico.

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По данным источника, названные термоядерные бомбы планируется доставить на базы НАТО ев Европе уже в декабре 2022 года, хотя первоначально должно это было быть сделано весной 2023 года

Также отмечается, что такое решение по модернизации старых видов вооружений было принято Вашингтоном из-за роста напряжённости в отношения стран Запада с Россией.

В то же время, добавляется, что в минобороны США заявили, что обновление их тактического вооружения на территории Европы якобы «никак не связано с событиями» на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевский режим уже изготовил муляж российской ракеты «Искандер» для организации провокации с применением «грязной бомбы».