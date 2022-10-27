Канберра, , 10:20 — REGNUM Удары по финансовому благополучию жителей Австралии, борющихся с проблемами стоимости жизни на континенте, продолжают поступать. Как выяснилось, рабочим требуется повышение зарплаты более чем на 6600 долларов, чтобы не отставать от инфляции. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары (сс) williamnyk

Ранее было объявлено, что инфляция в Австралии официально достигла 32-летнего максимума, поднявшись на 1,8% до 7,3% в годовом исчислении.

По данным аналитиков компании ﻿Canstar, это означает, что трудоустроенным лицам требовалось повышение зарплаты на 6637 долларов, чтобы они смогли поспеть за инфляционным ростом при сохранении своих доходов в реальном измерении.

«Бюджеты домохозяйств будут еще больше напряжены из-за давления на стоимость жизни, поскольку инфляция не показывает никаких признаков снижения», — сказала журналистам главный редактор Canstar и эксперт по финансам Эффи Захос.