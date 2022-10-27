Геническ, Херсонская область, , 09:46 — REGNUM Более 1,5 тыс. российских паспортов выдано в Геническе и в Геническом районе Херсонской области, принято в общей сложности около 10 тыс. заявлений на принятие российского гражданства. Об этом сообщили 27 октября в администрации района.

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Сегодня на территории района работает два отделения паспортно-визовой службы Генического района. По данным на утро 27 октября гражданами Российской Федерации стали уже 1561 житель района.

Всего на получение российского паспорта получено 9247 заявлений.

В администрации напомнили, что в отделении паспортно-визовой службы можно оформить и прописку.