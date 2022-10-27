Владивосток, , 09:44 — REGNUM В 2023 году в Надеждинском районе запустят производство по утилизации отработанных покрышек. Предприятие войдёт в состав экотехнопарка, который объединит компании по переработке вторичного сырья, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Свалка автомобильных покрышек Baikalproc.ru

Читайте также: В Ингушетии построят мусороперерабатывающий комплекс за 2 млрд рублей

По словам генеральный директор ООО «ЭкоСтар Технолоджи» Глеба Юницына, завод позволит утилизировать до 10 тыс. тонн резины в год. На первом этапе планируется производить резиновую крошку, на втором — различные добавки, используемые, в том числе в дорожном строительстве.

«Это будет самое первое предприятие в составе экотехнопарка, запустить его планируем в ноябре 2023 года, сейчас идут отделочные работы. Строительство завершено почти на 80%, закуплено основное оборудование», — добавил руководитель компании.

Отмечается, что экотехнопарк разместит и другие мощности, в частности по переработке стекла, пластика, картона. Подобных предприятий в Приморье нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии начинается масштабная борьба с мусорными свалками. Власти региона определились с инвестором для реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса. Им стала компания «Экомашгрупп» — крупнейший в России разработчик и производитель мусороперерабатывающего оборудования.