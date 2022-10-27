Барнаул, , 09:45 — REGNUM Бюджет Алтайского края на текущий, 2022 год, увеличен на 2,032 млрд рублей. Как сообщает 27 октября телеграм-канал Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС), рост произошел и по доходам, и по расходам, соответствующие изменения утвердили парламентарии на сегодняшней сессии.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

Доходы краевого бюджета-2022 с учетом изменений составили 154,998 млрд рублей. Рост доходов произошел из-за увеличения собственных доходов краевого бюджета и получения в течение года дополнительных межбюджетных трансфертов.

Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета увеличились на 1,5 млрд рублей и составили 75,813 млрд рублей. Безвозмездные поступления выросли на 532 млн рублей и составили 79,185 млрд рублей.

Расходы краевого бюджета текущего года уточнены на эту же сумму. Они составили 180,519 млрд рублей. Дополнительные средства направляются на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также на:

увеличение расходов дорожного фонда — 500 млн рублей;

обеспечение лекарственными средствами больных при амбулаторном лечении — 324,3 млн рублей;

на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания — 47,5 млн рублей;

выплаты фельдшерам, врачам-терапевтам и врачам-педиатрам, специалистам межрайонных медицинских центров, наставникам молодых специалистов, на реализацию программы «Мобильный доктор. Фельдшер» — 22,6 млн рублей;

обновление и модернизацию материально-технической базы учреждений социальной сферы — 300 млн рублей;

поддержку сельского хозяйства — 150 млн рублей;

— поддержку предприятий реального сектора экономики — 60 млн рублей и другие цели.

Закон единогласно принят депутатами в двух чтениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были обнародованы такое параметры проекта бюджета: основные параметры проекта краевого бюджета в первом чтении следующие: доходы — 139,818 млрд рублей, расходы — 153,3 млрд рублей, дефицит — 13,482 млрд рублей.

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