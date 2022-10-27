Оренбург, 27 октября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области с начала 2022 года зафиксировано 42 случая порчи, уничтожения, загрязнения, перемещения плодородного слоя почвы нефтегазовыми предприятиями. Об том 27 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Pixabay.com Загрязнение почвы

На долю правонарушений, связанных с загрязнением почвы нефтепродуктами, приходится 97% от общего числа правонарушений, зафиксированных в сфере государственного земельного надзора Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области в 2022 году. Виновные в порче и уничтожении сельхозугодий оштрафованы в общей сложности на более чем 4 млн рублей.

В течение года аварии произошли на нефтепроводах в Пономаревском, Бугурусланском, Красногвардейском, Асекеевском, Переволоцком, Первомайском районах, Абдулинском и Сорочинском городских округах. В отношении нефтедобывающих компаний рассчитан ущерб, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды, по 34 случаям на сумму 80 млн рублей.