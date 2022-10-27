Лозанна, Швейцария, 27 октября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Мужская и женская сборные России по волейболу не сыграют в отборочных турнирах к Олимпийским играм — 2024 в Париже. Об этом 27 октября сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

(сс) Nizar Kerkeni Международный олимпийский комитет. Швейцария

«Команды, занявшие 1-26 место в мировом рейтинге, за исключением Франции и России, будут соревноваться в квалификации», — говорится в сообщении.

Сборная Франции примет участие в Олимпиаде на правах хозяйки соревнований. Сборную России отстранили из-за рекомендаций МОК, связанных со спецоперацией на территории бывшей УССР.

Отмечается, что оставшиеся 24 сборные будут разделены на три группы по восемь команд. Прямые путёвки на Олимпиаду получат по две лучшие команды в каждой группе. Ещё пять определятся по завершении предварительного этапа Лиги наций.

Квалификация будет проходить с 30 сентября по 8 октября 2023 года.

Напомним, на Олимпийский играх в Токио мужская сборная России взяла серебряные медали, уступив в финале Франции, а женская команда проиграла в четвертьфинале Бразилии.