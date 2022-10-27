Париж, , 09:42 — REGNUM Владимир Зеленский стал слишком обременителен для США и является для них «чемоданом без ручки», пишет французское издание VA.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

Автор статьи отмечает, что Зеленскому удалось втянуть свою страну в кровавую игру и получать от этого неплохие дивиденды, утверждая, что его армия якобы побеждает. Однако в конце игра главы киевского режима может стоить ему жизни, говорится в статье.

«Сегодня даже для антироссийских политиков в Вашингтоне фигура «героического президента» Зеленского стала чем-то обременяющим, вроде чемодана без ручки. Киевский режим сыграл свою роль — отделил Россию от Европы», — сказано в материале.

При этом фигурой Зеленского могут пожертвовать, когда на горизонте появится глобальный компромисс между Вашингтоном и Москвой, считают журналисты французского СМИ.