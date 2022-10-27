Париж, 27 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что без ограничения цен на газ и электроэнергию «это будет 100-процентное повышение», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Президент выступил за ограничение цен на газ и электроэнергию на уровне 15% в 2023 году.

«Без этого устройства было бы стопроцентное увеличение, как у многих наших соседей», — полагает глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции заявил, что французы должны больше работать, чтобы сохранять прежний уровень жизни и рассчитывать на получение максимальных пенсий.

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