Вашингтон, 27 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. На фоне выборов президента США в 2024 году интерес американцев к ситуации на территории б. УССР снизится. Такое мнение 27 октября высказал обозреватель издания Financial Times Эдвард Люс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По мнению автора статьи, наблюдающееся в данный момент вступление экономики США в рецессию станет серьёзной угрозой для представителя Демократической партии, действующего главы Белого Дома Джо Байдена или другого кандидата, в шансах победить в 2024 году на выборах американского президента кандидата от Республиканской партии — Дональда Трампа или кого-то другого.

«Республиканцы в конгрессе будут в тандеме с рецессией работать над тем, чтобы сгустить предвыборные тучи над Байденом. По мере приближения 2024 года судьба [киевского] отойдет на второй план по сравнению с судьбой Америки», — говорится в публикации.

При этом Люс уточнил, что к этому моменты также разойдутся интересы властей США и киевского режима, так как, по его словам, «горячее становится американская политика, тем сильнее искушение заморозить» политику Киева.

Помимо того, автор отметил, что, по его мнению, американская помощь Киеву связана с инфляцией в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что США и их союзники задействуют коммерческую космическую инфраструктуру в вооружённых конфликтах. Это показали боевые действия на территории б. УССР.