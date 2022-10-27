Вашингтон, 27 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем ледяные, сообщает американское издание Politico.

Bundesregierung.de Федеральный федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон

«Отношения между Макроном и Шольцем сейчас настолько ледяные, что они даже не осмеливаются показываться вместе перед прессой», — пишет издание.

Отмечается, что во Франции недовольны тем, что Шольц отправляется с рабочим визитом в Пекин без Макрона.

Кроме того, Шольц делает это сразу после съезда Коммунистической партии КНР, тогда как Париж хотел бы выждать некоторое время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался от совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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