Тюмень, 27 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Тюменец подозревается в обмане земляков от имени строительной фирмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

(сс) cocoparisienne Полиция

В дежурную часть Тюмени с заявлением обратилась 72-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что заказала в строительной компании города пристрой на своём земельном участке и внесла 80 тысяч рублей предоплаты. На протяжении нескольких месяцев женщина неоднократно звонила и посещала офис подрядчика, но сроки начала работ постоянно переносились по причине «не поставки строительных материалов, заказанных у другого подрядчика». При этом женщина всё время общалась с одним и тем же менеджером.

Полицейские изучили обстоятельства дела и задержали 26-летнего сотрудника строительной компании. Выяснилось, что действуя от имени фирмы, мужчина заключал договоры с заказчиками на строительство различных объектов. В договорах с гражданами он указывал номера личных банковских счетов, а вторые экземпляры договоров, якобы от фирмы, уничтожал. Таким образом руководство фирмы находилось в неведении махинаций сотрудника.

Так, в июне злоумышленник получил наличными на постройку и похитил 450 тысяч рублей у 36-летнего тюменца и более 126 тысяч у 43-летнего жителя Тюменского района. В настоящее время установлена причастность подозреваемого к двенадцати аналогичным эпизодам. Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей.

Отмечается, что мужчина весной 2022 года был приговорён к трём годам условно за несколько эпизодов мошенничества, совершённых по аналогичной схеме. Он убедил руководителя фирмы, что раскаялся, сделал выводы и больше ни в коем случае не преступит закон.

По нескольким эпизодам возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество»). Злоумышленник по решению суда взят под стражу.