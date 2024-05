Сеул, 27 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Южнокорейская мужская группа BTS номинирована на американскую премию People’s Choice Awards, присуждаемую деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. Об этом сообщает Yonhap News.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

Сообщается, что бойз-бенд поборется за награды в категории «Группа года», «Музыкальное видео года» (видеоклип на песню«Yet To Come») и «Концерт года» («BTS Permission To Dance on Stage»).

Солист группы BTS Чон Гук также поборется за награду в категориях «Коллаборация года» и «Музыкальное видео года» (песня «Left & Right», выпущенная совместно с американским певцом Чарли Путом).

Между тем южнокорейская женская группа BLACKPINK составит конкуренцию коллегам по цеху и поборется за награды в таких номинациях, как «Группа года» и «Музыкальное видео года» (с музыкальной композицией«Pink Venom»).

Церемония награждения состоится 6 декабря в Калифорнии.