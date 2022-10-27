Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге потратят 167,7 млн рублей на сервис с использованием голосового помощника. Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок. Заказчиком является СПб ГУП «АТС Смольного».

Девушка с телефоном (сс) Paul Hanaoka

Согласно документам закупки, голосовой помощник нужен для предоставления информационно-консультационных услуг в автоматическом режиме, в голосовом телефонном канале, с использованием технологий искусственного интеллекта. Также сервис будет использован для снижения числа потерянных звонков и сокращения среднего времени обслуживания.

Заявки участников будут принимать до 11 ноября 2022 года. Итоги подведут через три дня. Исполнитель должен будет предоставить сервис с использованием виртуального оператора.

Отметим, что «АТС Смольного» обслуживает работу службы «122». Её операторы могут ответить на вопросы в сфере здравоохранения, в частности по коронавирусу. Сейчас служба также принимает звонки по вопросам частичной мобилизации.