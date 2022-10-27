Благовещенск, 27 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Проезд автомобилей по двум полосам вместо одной стал доступен на мосту через реку Зею в Благовещенске. Ремонтные работы завершены, ограничений по массе транспорта нет сообщил Телепорт. рф.

Udmurt.ru Мост

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Предполагается, что деформационный шов на мосту разрушился из-за слишком тяжёлой техники, которая проезжала по нему. ЧП произошло утром 27 октября, движение было ограничено, возникли пробки.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за проблемы на мосту был затруднён въезд в Благовещенск и выезд из города. Завершить возведения нового моста через Зею намерены в 2023 году.