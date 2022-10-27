Москва, , 09:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин в очередной раз выразил обеспокоенность присутствием террористов в Афганистане, когда 26 октября выступал на виртуальной встрече с руководителями служб безопасности стран СНГ.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Владимир Путин упомянул ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заявил, что концентрация террористических группировок в Афганистане представляет потенциальную опасность для региона.

Членами Содружества Независимых Государств являются Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

Обращаясь к руководителям служб безопасности этих стран, Путин заявил, что террористические группировки пытаются проникнуть в страны СНГ.

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