Москва, 27 октября 2022, 09:34 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин проводит опрос, создан коронавирус искусственно или нет.

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Duma.gov.ru

Володин обратил внимание на то, что группа немецких учёных нашла доказательства лабораторного происхождения COVID-19. К этому же пришла комиссия британского медицинского журнала Lancet. США должны закрыть военные биолаборатории.

Спикер Госдумы спрашивает мнения подписчиков, «как вы считаете, COVID-19 создан искусственно?». Предлагается три варианта ответа — «да», «нет», «все равно».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пятую неделю подряд в России наблюдается снижение заболеваемости ковидом, эпидемическая ситуация находится под контролем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.