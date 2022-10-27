Володин проводит опрос, создан ли COVID-19 искусственно
Москва, 27 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проводит опрос, создан коронавирус искусственно или нет.
Duma.gov.ru
Вячеслав Володин
Володин обратил внимание на то, что группа немецких учёных нашла доказательства лабораторного происхождения COVID-19. К этому же пришла комиссия британского медицинского журнала Lancet. США должны закрыть военные биолаборатории.
Спикер Госдумы спрашивает мнения подписчиков, «как вы считаете, COVID-19 создан искусственно?». Предлагается три варианта ответа — «да», «нет», «все равно».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, пятую неделю подряд в России наблюдается снижение заболеваемости ковидом, эпидемическая ситуация находится под контролем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.