Степанакерт, 27 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Все парламентские партии Нагорного Карабаха договорились провести 30 октября внеочередную сессию Национального собрания и митинг, посвящённый будущему республики. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Отмечается, что из зала заседания будет вестись трансляция для участников митинга, который пройдёт на площади Возрождения Степанакерта. Депутаты после выступлений в парламенте придут на уличную акцию.

«Мы призываем всех принять участие в митинге, чтобы вместе выразить нашу решимость распоряжаться своей судьбой на родной земле, — говорится в сообщении. — Приходите и вместе выразим свою волю в духе движения 1988 года».

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что до конца года планируется провести делимитацию границы с Азербайджаном по состоянию на 1991 год, а потом подписать мирное соглашение. Про Карабах он отметил, что нужно будет создать условия безопасности для проживающих там армян.