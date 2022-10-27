Магас, 27 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Ингушетия в 2023 году планирует расширить географию авиаперелетов за счет открытия новых авиарейсов в Нижневартовск, Калугу и Ростов-на-Дону. Договоренности по рейсу в Ростов-на-Дону уже достигнуты. Соглашение об этом было подписано в рамках форума «Дорога-2022», проходившем в Казани.

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«Жителям республики станут доступными безопасные и удобные рейсы в Ростов-на-Дону, а также в другие субъекты Российской Федерации, а билеты на авиарейсы будут дешевле за счёт паритетного субсидирования республикой и Ростовской областью», — цитирует министра промышленности и цифрового развития Ингушетии Бадму Дорджиева пресс-служба главы республики.

В настоящее время из аэропорта «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова благодаря софинансированию из регионального бюджета запущены рейсы в Самару, Санкт-Петербург, Сочи и Тюмень. В 2023 году к ним добавятся рейсы в Нижневартовск и Калугу. В республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на софинансирование предусмотрено 77 млн рублей.