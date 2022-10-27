Санкт-Петербург, 27 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В ночь на четверг, 27 октября, в центре Санкт-Петербурга у станции метро «Технологический институт» водитель автомобиля Mercedes, устроив уличные гонки с водителем BMW, насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили 27 октября очевидцы в группе «ДТП и ЧП | СПб» в одной из социальных сетей.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС.

Как уточнил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, ДТП произошло в 00:58 мск на Московском проспекте, 30, у станции метро «Технологический институт». По словам очевидцев, перед ДТП девушка за рулём автомобиля Mercedes устроила гонки по пустому городу с «соперником» на BMW.

По предварительным данным, молодая женщина на белом «Мерседесе» с многочисленными протоколами о нарушении правил дорожного движения сбила 31-летнего мужчину, который переходил дорогу. От полученных травм пешеход скончался.