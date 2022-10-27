Джакарта, 27 октября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. У самолета Lion Air, следовавшего по маршруту Тангеранг-Палембанг, возникли проблемы с левым двигателем во время взлета, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Baiquni Самолет авиакомпании Lion Air

После 33-минутного полета самолет был вынужден вернуться в аэропорт Сукарно-Хатта.

В 17:14 по местному времени поступили сообщения о помехах в работе двигателя и запросили посадку. В 17:46 самолет вернулся в аэропорт Сукарно-Хатта.

От компании Lion Air не поступало никаких известий по поводу этого инцидента.

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