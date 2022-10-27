Москва, , 09:31 — REGNUM Самым приятным занятие жители России считают сон. Так считают 64% опрошенных, показало исследование сервиса Delivery Club и компании Aventica, пишет Газета. Ru.

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На второй строчке приятных занятий оказалась еда, её выбрали 51% граждан. На третьей — живое общение и времяпрепровождение с детьми и друзьями (49%).

Самыми нелюбимыми делами респонденты назвали уборку квартиры (42%), работу (26%), поездки на общественном транспорте, походы по магазинам и готовку (24%).

Как сообщало ИА REGNUM, самые популярные хобби у жителей РФ — чтение книг и газет (12%) садоводствоо и спорт (по 9%), охота и рыбалка (8%), вязание (8%).

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