Екатеринбург, 27 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Свердловской области ОТП-банк оштрафован из-за рекламной рассылки. Об этом сообщает региональное управление ФАС.

Fas.gov.ru Штраф

Как пишет Накануне. Ru, причиной этого стали SMS-сообщения, которые были разосланы на 10 тысяч номеров и содержали персональные условия по кредиту. Это происходило без согласия абонентов, а в текстах сообщений не было всех необходимых условий, влияющих на стоимость кредита.

Представители банка пояснили, что сообщение было не рекламным и содержало персональные условия для конкретного лица. Но в УФАС выяснили, что рассылка была массовой. Ведомство оштрафовало банк на 600 тыс. рублей. А затем Арбитражный суд Москвы подтвердил это решение.