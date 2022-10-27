Париж, 27 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Международное энергетическое агентство заявило в своем ежегодном докладе о перспективах развития мировой энергетики, что глобальные выбросы достигнут пика в 2025 году, так как резкий рост цен на энергию стимулирует инвестиции в возобновляемые источники энергии.

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Аналитики МЭА полагают, что глобальный энергетический кризис приведет к «глубоким и долгосрочным изменениям, которые способны ускорить переход к более устойчивой и безопасной энергетической системе».

Основываясь на последних мерах, объявленных правительствами в условиях стремительного роста цен на энергоносители, МЭА прогнозирует, что к 2030 году глобальные инвестиции в чистую энергию вырастут более чем на 50% по сравнению с сегодняшним уровнем и достигнут 2 трлн долларов в год.

Эти меры будут способствовать устойчивому росту доли возобновляемых источников энергии и атомной энергетики.

«В результате в 2025 году будет достигнут максимум мировых выбросов», — говорится в докладе.

Затем глобальные выбросы CO2 будут медленно снижаться с максимума в 37 млрд тонн в год до 32 млрд тонн к 2050 году.

Спрос на все виды ископаемого топлива достигнет пика или выйдет на плато. Потребление угля, которое временно выросло, в ближайшие несколько лет снизится по мере увеличения спроса на возобновляемые источники энергии. Природный газ выйдет на плато в конце десятилетия. А спрос на нефть выровняется в середине 2030-х годов, а затем будет постепенно снижаться к середине столетия в связи с распространением электромобилей.

В целом, доля ископаемого топлива в мировом энергетическом балансе в сценарии МЭА снизится с примерно 80% до чуть более 60% к 2050 году.