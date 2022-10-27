Калуга, 27 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Калужской области школьникам предложили сделать лучший «Домик для птиц». Конкурс скворечников с таким названием анонсировала дирекция парков региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минприроды региона.

Дирекция парков Калужской области В Калужской области стартовал конкурс скворечников «Домик для птиц»

Прием заявок продлится до 5 декабря. Лучшие работы будут выбирать по функциональности, экологичности, сложности исполнения и оригинальности замысла. Итоги подведут 16 декабря 2022 года.

Все участники конкурса будут награждены дипломами, а победители и призеры получат памятные подарки.