Старый Оскол, Белгородская область, 27 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Центр молодёжных инициатив в Старом Осколе Белгородской области ждёт масштабная реконструкция. Об этом 27 октября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ИА REGNUM Творческая молодежь

Решение о выделении средств приняло федеральное агентство по делам молодёжи. Старый Оскол получит 145 млн рублей.

«Конечно, очень рад тому, что федеральный бюджет выделил финансовую помощь на то, чтобы нашей молодёжи было комфортно в современных условиях заниматься любимыми делами. А мы постараемся очень качественно реализовать этот проект на радость не только старооскольской молодёжи, но и всей молодёжи Белгородской области», — отметил глава региона.

В новой конкурсной программе Росмолодёжи «Регион для молодых» принимали участие проекты из 51 субъекта РФ, поддержку получили 42.