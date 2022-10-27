Ярославль, 27 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Ярославле мобилизованные сыграли уже 13 свадеб в ожидании отправки в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков по итогам визита в центр подготовки.

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«Девчонки приезжают сюда и выходят замуж за любимых. Все оформляется прямо в училище. Просьба одна — не забывать нужные документы. Какие — расскажут в ЗАГСе», — сообщил Рудаков.

Отметил чиновник, что решаются и другие вопросы, например, с отправкой домой призванных многодетных отцов.