Тель-Авив, Израиль, 27 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Встречу в Анкаре намерен провести 27 октября министр обороны Израиля Бени Ганц с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также со своим коллегой из Турции Хулуси Акаром. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба израильского минобороны.

Mark Neyman Бени Ганц

«Сегодня у министра обороны Ганца запланирована встреча с президентом Турции Эрдоганом в президентском комплексе [в Анкаре]. Министр также встретится со своим турецким коллегой в минобороны [Турции]», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава минобороны Израиля проводит такие переговоры с представителями руководства Турции в первый раз за более чем десять лет, и добавляется, что такая встреча «восстановит оборонные каналы между двумя странами».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение об авиасообщении с Израилем.