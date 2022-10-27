Уфа, , 09:29 — REGNUM Более 227 млн рублей получит Башкирия на реализацию программ комплексного развития молодежной политики в республике. Об этом 27 октября сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Творческая молодежь ИА REGNUM

Он напомнил, что в прошлом году в Уфе была открыто место «Йәшлек House», где собирается самая талантливая молодежь.

«Когда мы его запускали, решили, что такие центры нужны и в других городах. Начали поиск помещений, источников финансирования», — сообщил он.

Глава региона добавил, что в результате было решено включить в заявку на участие во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в регионах России «Регион для молодых» реновацию молодежных пространств в Уфе на базе Республиканского молодежного социально-психологического центра, в Учалах и Нефтекамске.

«Результат — Башкирия получит субсидию в размере 227 883 500 рублей, это четвёртый результат среди 42 регионов страны», — отметил глава региона.