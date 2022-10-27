Москва, , 09:25 — REGNUM В Афганистане действуют свыше двадцати террористических группировок. Об этом сообщил заместитель министр иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы оцениваем ситуацию с ростом потенциала террористического подполья в Афганистане как очень серьёзную», — приводит слова дипломата агентство РИА Новости.

По данным Сыромолотова, на территории Афганистана действуют более 20 террористических группировок, в них состоят около 10 тысяч боевиков. Эти силы получают из-за рубежа финансовую подпитку, также продолжает приток в страну иностранных боевиков.