Улан-Удэ, , 09:33 — REGNUM Уголовное дело за самовольное оставление воинской части (статья 337 УК РФ) возбуждено в отношении мужчины, мобилизованного из Якутии. Он сбежал через дыру в заборе с полигона в Улан-Удэ, сообщил в своём телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он заявил командиру, что не поедет на территорию б. УССР и не будет стрелять в её жителей.

«Сообщил, что после этого ему угрожали расправой и уголовной ответственностью. После этого он сбежал из части через дыру в заборе», — рассказал правозащитник.

Уголовное дело в отношении якутянина возбудил военный комендант в Улан-Удэ. Поступок военнослужащего может повлечь наказание до семи лет лишения свободы. Отмечается, что данное уголовное дело стало первым в России.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с поправками в Уголовный кодекс, принятыми в России в сентябре, за дезертирство вводится наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, за отказ выполнять приказ — до 10 лет, за сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.