Барнаул, , 09:23 — REGNUM На сессии Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) 27 октября парламентарии единогласно поддержали введение в регионе универсального пособия, которое направлено на совершенствование социальной поддержки семей с детьми, сообщает телеграм-канал АКЗС.

Семья Шиловских: Елена, Эдуард и дети Михаил и Всеволод Анна Шулятьева © ИА REGNUM

По словам главы минсоцзащиты Натальей Оськиной, это нововведение поможет привести систему мер поддержки семей к единым требованиям и максимально упростит процедуру подачи заявлений. По всей стране универсальное пособие планируется ввести с 1 января 2023 года. При назначении такого пособия будет применяться комплексная оценка нуждаемости, оцениваться доход семьи.

Предложенный законопроект одновременно расширяет возможности использования средств регионального материнского капитала. Теперь семьи с тремя и более детей смогут направлять средства маткапитала на оплату присмотра и ухода за ребенком в детском саду. При этом использовать маткапитал в таких целях можно сразу после рождения (усыновления) ребенка, давшего право на региональный материнский капитал.

Также с 1 января 2023 года станет возможно получить часть средств регионального маткапитала в виде денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума на ребенка в Алтайском крае. Эта выплата будет предоставляется периодически и при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в крае.

«Проект закона получил положительное заключение профильного комитета АКЗС», — отметила председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева.

Депутаты единогласно поддержали принятие закона в двух чтениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в социальный контракт в Алтайском крае продолжает оставаться одной из самых востребованных форм поддержки граждан. Главная задача социального контракта — помочь людям преодолеть состояние бедности и увеличить доходы в семье, повысить качество жизни граждан. Семьи с детьми, имеющие низкий доход, могут получить государственную поддержку на различные цели. Эта мера поддержки — региональная составляющая национального проекта «Демография».

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