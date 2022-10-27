Астана, 27 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с прибывшем в Астану председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«Мы рассматриваем ваш официальный визит в Казахстан как ещё одно свидетельство взаимной заинтересованности в выводе наших отношений на новый уровень», — сказал Токаев.

Сообщается, что Мишель с удовлетворением отметил высокие темпы развития сотрудничества Казахстана и Евросоюза. Он также заявил, что прибыл обсудить вопросы изменения климата и другие актуальные для обеих сторон темы.

По данным пресс-службы, Токаев и Мишель на встрече обсуждали энергетическую и продовольственную безопасность, развитие «зелёной» экономики, а также вопросы транспорта и логистики