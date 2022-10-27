Владивосток, 27 октября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Приказом МИД РФ Андрей Броварец, представитель Министерства иностранных дел во Владивостоке, имеющий дипломатический ранг советника 1 класса, получил новое назначение.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

«Андрей Броварец назначен послом по особым поручениям с возложением на него обязанностей специального представителя Министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам координации внешнеполитических и международных мероприятий во Владивостоке и других регионах Дальнего Востока, а также по организации деятельности и руководству территориальным органом МИД России в столице Приморья», — сообщается 27 октября в официальном телеграм-канале Представительства МИД России во Владивостоке.

На дипломатической службе — с 1993 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом.

С сентября 2019 года — руководитель территориального органа — представитель МИД России во Владивостоке.